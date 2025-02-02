تعليم الدقهلية لـ "الفجر": إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات
قال الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، ومن الممكن اعلان النتيجة مساء اليوم أو صباح الغد.
وأوضح أن عمليات المراجعة والتدقيق تسير وفق ضوابط دقيقة لضمان منح كل طالب حقه، تمهيدًا لعرض النتيجة على محافظ الدقهلية، لاعتمادها رسميًا.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال ساعات، بعد انتهاء كافة الإجراءات اللازمة، على أن تكون متاحة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية وفي المدارس التابعة لكل إدارة تعليمية.
يُذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية قد جرت وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية.
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