موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول في محافظة المنيا وطرق الاستعلام

تشهد محافظة المنيا ارتفاعًا ملحوظًا في البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 للترم الأول، حيث تزداد التساؤلات حول موعد ظهور النتيجة وطرق الاستعلام عنها.

أكدت مصادر تربوية في محافظة المنيا أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 للفصل الدراسي الأول قد تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بها، وكذلك مراجعة ورصد الدرجات.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد قيام المديريات التعليمية بمراجعة التفاصيل النهائية.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في محافظة المنيا

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025 بمحافظة المنيا عبر الإنترنت من خلال عدة خطوات بسيطة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة أو بوابة التعليم الأساسي.

وللاستعلام عن النتيجة، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا أو بوابة التعليم الأساسي. إدخال البيانات الشخصية للطالب، مثل الرقم القومي ورقم الجلوس. اختيار المرحلة الدراسية، والتي تكون "المرحلة الإعدادية". تحديد الصف الثالث الإعدادي والفصل الدراسي الأول. الضغط على خيار "عرض النتيجة" للحصول على النتيجة فور اعتمادها رسميًا.

كما يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال مواقع أخرى مثل الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في المنيا أو الموقع الرسمي لمحافظة المنيا، بالإضافة إلى ذلك، يتم تعليق كشوف النتائج في المدارس وإدارات التعليم.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، يتم توزيع درجات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي لعام 2024/2025 على المواد الدراسية المختلفة كالتالي:

اللغة العربية : 40 درجة

: 40 درجة اللغة الإنجليزية : 30 درجة

: 30 درجة الدراسات الاجتماعية : 20 درجة

: 20 درجة الرياضيات : 30 درجة

: 30 درجة العلوم: 20 درجة

نظام التقييم في الشهادة الإعدادية 2025

نظام التقييم في الشهادة الإعدادية لعام 2025 يعتمد بشكل كامل على الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحانات الفصلين الدراسيين، حيث يتم توزيع الدرجات كالتالي:

امتحان الترم الأول : 140 درجة

: 140 درجة امتحان الترم الثاني : 140 درجة

: 140 درجة إجمالي الدرجات النهائية: 280 درجة

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطبيق نظام تقييم يضمن العدالة بين الطلاب ويعكس مستواهم الأكاديمي، حيث يتم ترتيب الأسئلة بشكل تدريجي من الأسهل إلى الأصعب لضمان قياس مستويات الفهم المختلفة.

كما تركز الوزارة على تنوع الأسئلة بما يتناسب مع قدرات الطلاب المختلفة، لضمان تحقيق تقييم عادل وشامل.

تجهيزات المدارس لظهور النتيجة

في سياق آخر، أكدت مصادر أن المدارس في محافظة المنيا تعمل على تجهيز الإدارات التعليمية لاستقبال نتائج الطلاب، حيث سيتم تعليق كشوف النتائج داخل المدارس، لتيسير الوصول إليها بسهولة.

وتعد هذه الطريقة ضمن الجهود المبذولة لضمان راحة الطلاب وأولياء الأمور، حيث يمكنهم الاطلاع على النتائج بسهولة من خلال زيارة المدارس بعد إعلان النتيجة رسميًا.