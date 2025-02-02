تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أرسنال اليوم الأحد.. مرموش يقود الهجوم
استقر الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على تشكيل فريقه لمواجهة صعبة وحاسمة مع نظيره فريق آرسنال اليوم الأحد الموافق 2 فبراير الحالي بستاد الإمارات ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال
وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وآرسنال مساء اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة والساعة 7:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أرسنال
حراسة المرمى: اديرسون
خط الدفاع: نونيز، خوسانوف، اكانجي، جفارديول.
خط الوسط: كوفاسيتش، جوندوجان، بيرناردو سيلفا.
خط الهجوم: ايرلينج هالاند، عمر مرموش، فيل فودين.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.