تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أرسنال اليوم الأحد.. مرموش يقود الهجوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

استقر الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على تشكيل فريقه لمواجهة صعبة وحاسمة مع نظيره فريق آرسنال اليوم الأحد الموافق 2 فبراير الحالي بستاد الإمارات ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وآرسنال مساء اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة والساعة 7:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.

txt

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي

txt

اتحاد جدة يعبر عقبة الخلود برباعية في دوري روشن السعودي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أرسنال


حراسة المرمى: اديرسون

خط الدفاع: نونيز، خوسانوف، اكانجي، جفارديول.

خط الوسط: كوفاسيتش، جوندوجان، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: ايرلينج هالاند، عمر مرموش، فيل فودين.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

الأكثر قراءة

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

عاجل:- الصين تعارض بشدة فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية إضافية وتخطط للرد

تعليم الدقهلية لـ "الفجر": إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أرسنال اليوم الأحد.. مرموش يقود الهجوم

معبر رفح البري يستعد لاستقبال الدفعة الثانية من الجرحى الفلسطينيين للعلاج في مصر

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي 2025: تعرف على التكلفة في البنوك المصرية

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الأحد 2-2-2025 في محافظة الدقهلية

استئناف إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم