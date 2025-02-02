نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول في محافظة الفيوم: الموعد ورابط الاستعلام

شهدت عمليات البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول بمحافظة الفيوم ارتفاعًا ملحوظًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور، خصوصًا بعد إعلان نتائج إعدادية العديد من المحافظات مثل الجيزة والإسكندرية والوادي الجديد.

ويترقب الجميع إعلان النتيجة مع اقتراب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول في محافظة الفيوم

أكدت مصادر تربوية في محافظة الفيوم أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بالصف الثالث الإعدادي 2025 لا تزال مستمرة، ومن المتوقع أن تنتهي في الأيام القليلة القادمة. ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة رسميًا في نهاية الأسبوع الجاري، مما يعني أن النتائج ستكون متاحة للطلاب قريبًا.

وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 23 يناير 2025، حيث اختتموا الامتحانات بمادة الدراسات الاجتماعية، مادة اللغة الأجنبية الثانية (لطلاب مدارس اللغات فقط)، وكذلك امتحان التربية الرياضية (لطلاب المدارس الرياضية فقط).

عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في الفيوم

تقدر أعداد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية في الفيوم بـ 75،804 طالبًا وطالبة، موزعين على 270 لجنة في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، ومن المتوقع أن تكون النتيجة في متناول الجميع بعد اعتمادها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في محافظة الفيوم

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الفيوم فور اعتمادها رسميًا من خلال موقع مديرية التربية والتعليم في الفيوم عبر الرابط التالي:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم

سيتم تفعيل الرابط فور اعتماد النتيجة من قبل المسؤولين في المحافظة، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها بسهولة باستخدام رقم الجلوس.

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول، بناءً على ما حدده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي. إليكم تفاصيل توزيع الدرجات:

مادة اللغة العربية

التعبير: 7 درجات

القراءة (القصة والقراءة المتعددة): 9 درجات

النصوص (النثر والشعر): 10 درجات

النحو: 10 درجات

الخط: درجتان

الإملاء: درجتان

إجمالي الدرجات: 40 درجة

مادة اللغة الإنجليزية

المحادثة: 5 درجات

اختر الإجابة الصحيحة: 4 درجات

قطعة الفهم: 6 درجات

السؤال الرابع (اختر الإجابة الصحيحة): 3 درجات

السؤال الخامس (أكمل بالإجابة الصحيحة): 5 درجات

السؤال السادس (البراجراف – الكتابة): 7 درجات

إجمالي الدرجات: 30 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية

تتضمن الورقة الامتحانية 4 أسئلة موزعة كما يلي: سؤالان في التاريخ سؤالان في الجغرافيا إجمالي الدرجات : 20 درجة



مادة الرياضيات

تتكون الورقة من قسمين: الجبر والهندسة

مجموعة من الأسئلة الاختيارية والمقالية

إجمالي الدرجات: 30 درجة

مادة العلوم

تتضمن الورقة 4 أسئلة إجبارية

إجمالي الدرجات: 20 درجة

إجمالي مجموع الفصل الدراسي الأول: 140 درجة.

وفي النهاية، يتم استكمال التقييم في الفصل الدراسي الثاني ليصل إجمالي الدرجات للعام الدراسي إلى 280 درجة.