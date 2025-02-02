رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي 2025: تعرف على التكلفة في البنوك المصرية

ارتفعت استفسارات عملاء البنوك في مصر حول رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وذلك بعد توجه العديد منهم للسحب من ماكينات البنوك الأخرى غير التابعة للبنك المصدر لبطاقاتهم.

ويبحث العديد من المواطنين عن تكلفة السحب من هذه الماكينات، وأيضًا رسوم الاستعلام عن الرصيد في ظل وجود العديد من البنوك التي تقدم خدمات الصراف الآلي في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي هذا الصدد، قام البنك المركزي المصري بتحديد رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي وفقًا لضوابط محددة، وفي هذا التقرير نوضح كافة التفاصيل المتعلقة بتلك الرسوم.

رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM وفقًا للبنك المركزي المصري

بناءً على قرار البنك المركزي المصري، تم تحديد رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي غير التابعة للبنك المصدر للبطاقة بـ 5 جنيهات عن كل عملية سحب. كما يظل السحب مجانيًا عندما يتم استخدام ماكينات البنك المصدر للبطاقة.

أما بالنسبة لرسوم الاستعلام عن الرصيد، فقد تختلف من بنك لآخر، حيث حدد البنك المركزي رسمًا مختلفًا يعتمد على البنك المستفيد من الخدمة.

في السطور التالية نقدم لكم تفصيلًا لرسوم السحب والاستعلام عن الرصيد في مختلف البنوك المصرية.

رسوم السحب من ماكينات ATM في البنوك المصرية

يتمكن عملاء البنوك من استخدام أكثر من 27 ألف ماكينة صراف آلي (ATM) المنتشرة في أنحاء البلاد، وتختلف الرسوم من بنك لآخر وفقًا لسياسات كل بنك.

وفيما يلي تفاصيل رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد في بعض البنوك المصرية:

بنك قطر الوطني (QNB)

رسوم السحب: 5 جنيهات

الاستعلام عن الرصيد: مجاني

البنك المصري الخليجي (EG Bank)

رسوم السحب: 5 جنيهات

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 10 جنيهات

بنك القاهرة

رسوم السحب: 5 جنيهات

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه

البنك الأهلي المصري

رسوم السحب: 5 جنيهات

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه

البنك العربي الإفريقي الدولي

رسوم السحب: 5 جنيهات

الاستعلام عن الرصيد: مجاني

بنك الإمارات دبي الوطني

رسوم السحب: 5 جنيهات

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه

البنك الزراعي المصري

رسوم السحب: 5 جنيهات

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه

بنك مصر

رسوم السحب: 5 جنيهات

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه

بنك كريدي أجريكول

رسوم السحب: 5 جنيهات

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 6 جنيهات

البنك التجاري الدولي (CIB)

رسوم السحب: 5 جنيهات

الاستعلام عن الرصيد: مجاني

بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)