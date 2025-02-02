هل سيحصل الموظفون على إجازات رسمية في رمضان 2025؟ تعرف على التفاصيل

مع اقتراب شهر رمضان الكريم 2025، بدأ العديد من الموظفين العاملين في الدولة في الاستفسار عن الإجازات الرسمية التي ستحصل عليها وظائفهم خلال الشهر المبارك، خاصة وأن هذه الفترة تكون مليئة بالعبادة والصلاة وقراءة القرآن.

يبحث الموظفون عن الفرص المتاحة للحصول على إجازات رسمية حتى يتمكنوا من قضاء وقت كاف في أداء عباداتهم، مثل صلاة التراويح وقيام الليل.

هل سيحصل الموظفون على إجازات رسمية في رمضان 2025؟

في بداية هذا العام، أعلنت الجريدة الرسمية عن الإجازات الرسمية في 2025، التي تضمنت الإجازات المقررة من قبل الحكومة، حيث تم تحديد مواعيد الأعياد والمناسبات الرسمية للعام الجاري.

من بين هذه الإجازات، تم تحديد إجازة عيد الفطر المبارك والتي ستكون بمثابة الإجازة الرسمية الوحيدة التي سيحصل عليها الموظفون خلال شهر رمضان، حيث سيكون موعد عيد الفطر في 30 مارس 2025، ليكون أول أيام العيد.

وعليه، لن يحصل الموظفون في الدولة على إجازات رسمية خلال أيام العمل في شهر رمضان، إلا بعد عيد الفطر، ولكن سيتخلل الشهر إجازات أسبوعية مثل أيام الجمعة والسبت التي تعد بمثابة عطلات أسبوعية للموظفين، وفقًا للجدول الذي تحدده الجهات الحكومية.

تفاصيل الإجازات الأسبوعية خلال رمضان 2025

مع بداية شهر رمضان 2025، والتي ستوافق 1 مارس 2025، ستكون الإجازات الأسبوعية في أيام الجمعة والسبت، كما يلي:

الجمعة 7 مارس : سابع أيام شهر رمضان.

: سابع أيام شهر رمضان. السبت 8 مارس : ثامن أيام شهر رمضان.

: ثامن أيام شهر رمضان. الجمعة 14 مارس : اليوم الرابع عشر من رمضان.

: اليوم الرابع عشر من رمضان. السبت 15 مارس : اليوم الخامس عشر من رمضان.

: اليوم الخامس عشر من رمضان. الجمعة 21 مارس : ويوافق اليوم الحادي والعشرين من رمضان.

: ويوافق اليوم الحادي والعشرين من رمضان. السبت 22 مارس : اليوم الثاني والعشرون من رمضان.

: اليوم الثاني والعشرون من رمضان. الجمعة 28 مارس : ويوافق اليوم الثامن والعشرين من رمضان.

: ويوافق اليوم الثامن والعشرين من رمضان. السبت 29 مارس: ويوافق اليوم التاسع والعشرون من رمضان.

إجازة عيد الفطر 2025

بعد انتهاء شهر رمضان، ستكون إجازة عيد الفطر في الأيام التالية: