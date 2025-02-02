أرتيتا يستقر على تشكيل أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي في البريميرليج
استقر ميكيل ارتيتا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال على ملامح التشكيل الذي سيلعب به اللقاء القوي والحاسم مع نظيره فريق آرسنال اليوم الأحد الموافق 2 فبراير الجاري بستاد الإمارات ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة آرسنال ومانشسترسيتي
وتنطلق صافرة بداية مباراة آرسنال ومانشستر سيتي مساء اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة والساعة 7:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.
تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي
حراسة المرمى: نيتو
خط الدفاع: بارتي، كيفيور، جابرييل، كالافيوري.
خط الوسط: اوديجارد، جورجينيو، ميرينو.
خط الهجوم: نوانيري، تروسارد، سترلينج.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.