عاجل:- الصين تعارض بشدة فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية إضافية وتخطط للرد

أعربت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، عن استياءها الشديد من قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين، مؤكدة رفضها الكامل لهذا الإجراء. وأشارت الوزارة إلى أن القرار الأمريكي يمثل خطوة أحادية الجانب تتناقض مع القواعد التي تنظم التجارة العالمية.

وفي رد فعل سريع على هذه الخطوة، أعلنت الصين عن نيتها رفع دعوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مضادة مماثلة لحماية مصالحها وحقوقها التجارية، كما جاء في بيان صادر عن وكالة "شينخوا" الصينية.

موقف الصين من الرسوم الأمريكية

قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في البيان، إن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية يعد انتهاكًا خطيرًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وأوضح أن هذه الخطوة لن تحل المشاكل التي تواجهها الولايات المتحدة، بل ستؤدي إلى تعطيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأكد المتحدث أن الرسوم الجمركية لا تعتبر الحل المناسب للقضايا الاقتصادية العالمية، داعيًا الولايات المتحدة إلى التعامل بموضوعية وعقلانية مع قضايا مثل الفنتانيل ومواضيع أخرى ذات صلة، بدلًا من استخدام الرسوم الجمركية كأداة تهديد مستمرة ضد الدول الأخرى.

الدعوة إلى حوار مباشر بين البلدين

أضاف المتحدث أن الصين تأمل في أن يتخذ الجانب الأمريكي موقفًا تصحيحيًا، مشيرًا إلى ضرورة الانخراط في حوار صريح والعمل معًا على إدارة الخلافات وتعزيز التعاون في إطار من المساواة والاحترام المتبادل.

موقف ترامب من الرسوم الجمركية

وكان البيت الأبيض قد أعلن، في وقت سابق، أن الرئيس دونالد ترامب قد فرض رسومًا جمركية على الصين وكندا والمكسيك، وذلك في خطوة تستهدف مواجهة قضايا مثل تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.

وأوضح البيت الأبيض أن هذه الرسوم تشمل فرض 10% رسوم إضافية على السلع الصينية، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك.

اتهام ترامب بالدور في أزمة الفنتانيل

تأتي هذه الإجراءات الأمريكية على خلفية الاتهامات التي توجهها الولايات المتحدة إلى الدول الثلاث، الصين وكندا والمكسيك، بدورها في أزمة الفنتانيل، وهي مادة أفيونية قوية تؤدي إلى العديد من حالات الوفاة بسبب الجرعات الزائدة.