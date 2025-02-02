تحدث بيدرو سواريس جونسالفيس، المدير الفني لمنتخب أنجولا عن التواجد مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة في المغرب.

مدرب أنجولا: محمد صلاح رمز لكرة القدم الأفريقية.. واللعب أمامه شئ مميز

وقال بيدرو سواريس جونسالفيس في حواره مع برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "اللعب أمام لاعبين مثل محمد صلاح وعمر مرموش شئ مميز للاعبي منتخب أنجولا، هذا سيكون اختبار حقيقي لهم ولإمكانياتهم لأن هؤلاء يلعبون في المستوى الأول بالدوريات الأوروبية حاليًا، تحديدًا نجم نادي ليفربول صلاح هو رمز لكرة القدم الأفريقية في الفترة الأخيرة ونحن جميعا نحبه كثيرآ".

وأضاف مدرب أنجولا: "نحن لدينا 11 شهرًا من أجل الاستعداد لبطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب لكننا لدينا أيضًا لدينا أهداف أخرى قبل هذه البطولة وهي التأهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة لقد وصلنا إلى المرحلة الأخيرة في التصفيات".

واختتم حديثه قائلًا: "أعتقد أن المشهد في قمة كرة القدم الأفريقية لم يتغير كثيرًا بين العمالقة، غانا فقط لن تكون حاضرة في هذه البطولة ومن الواضح أن المغرب هو المرشح الأوفر حظًا بفضل قوته وكونه الفريق المضيف، لكن العديد من الفرق الأخرى يمكنها الوصول إلى اللقب".