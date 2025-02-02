حالة الطقس اليوم الأحد 2 فبراير 2025: ارتفاع في درجات الحرارة مع تحذيرات ليلًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأحد 2 فبراير 2025، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف أنحاء مصر، حيث يشهد الطقس اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على غير المعتاد في هذا الوقت من العام.

تزامنًا مع نهاية الأسبوع الأخير من شهر طوبة، من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا في القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى شمال الصعيد. بينما يكون الطقس دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس ليلًا:

وعلى الرغم من الارتفاع النسبي في درجات الحرارة خلال النهار، حذرت الأرصاد من برودة شديدة في الليل، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وخاصة في الصباح الباكر على أغلب المناطق.

تفاصيل حالة الطقس

تم إصدار تحذيرات من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية، والسريعة، وكذلك بالقرب من المسطحات المائية، وقد تكون الشبورة كثيفة في بعض المناطق، مثل الوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن تزداد ساعات سطوع الشمس في معظم المناطق، بما في ذلك القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد. في حين يكون الطقس غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط سيناء.

تفاصيل الرياح

القاهرة الكبرى تشهد شبورة مائية ورياحًا معتدلة تصل سرعتها إلى 28 كم/ساعة .

تشهد ورياحًا معتدلة تصل سرعتها إلى . السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة تشهد شبورة كثيفة أحيانًا مع سرعة رياح تبلغ 20 كم/ساعة.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الأمواج بين 1 و1.5 متر ، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية .

خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الأمواج بين ، واتجاه الرياح من . البحر الأحمر: معتدل، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن

القاهرة: العظمى 21°C، الصغرى 12°C

العظمى 21°C، الصغرى 12°C الإسكندرية: العظمى 21°C، الصغرى 11°C

العظمى 21°C، الصغرى 11°C شلاتين: العظمى 27°C، الصغرى 16°C

العظمى 27°C، الصغرى 16°C أسوان: العظمى 28°C، الصغرى 14°C

العظمى 28°C، الصغرى 14°C مرسى علم: العظمى 25°C، الصغرى 16°C

العظمى 25°C، الصغرى 16°C الغردقة: العظمى 24°C، الصغرى 14°C

العظمى 24°C، الصغرى 14°C أسيوط: العظمى 23°C، الصغرى 9°C

العظمى 23°C، الصغرى 9°C سوهاج: العظمى 24°C، الصغرى 10°C

العظمى 24°C، الصغرى 10°C الأقصر: العظمى 27°C، الصغرى 11°C

تستمر الهيئة العامة للأرصاد الجوية في متابعة تطورات الطقس، وتنبه المواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة بسبب البرودة الشديدة في الليل والشبورة المائية في الصباح.