موعد مباراة نيس ضد تولوز في الدوري الفرنسي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفرنسي نيس لمواجهة نظيره تولوز ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نيس ضد تولوز في الدوري الفرنسي

ومن المقرر انطلاق المباراة اليوم الأحد الموافق 2 من فبراير الجاري، في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة.

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وتُلعب المباراه علي ملعب تولوز، بصافرة الحكم الفرنسي توماس ليونارد.

ويتواجد نيس بالمركز الرابع برصيد 33 نقطة، فيما يحل تولوز بالمركز العاشر برصيد 25 نقطة.

وتُنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية.

 

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