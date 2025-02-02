نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول: إعلان نتائج 5 محافظات رسميًا

تقارير وحوارات
نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

أعلنت 5 محافظات رسميًا نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025، حيث أصبح بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي عبر مواقع المديريات التعليمية باستخدام رقم الجلوس.

 وهذه المحافظات هي الجيزة، الإسكندرية، الوادي الجديد، بورسعيد، وشمال سيناء.

نتائج الشهادة الإعدادية في بعض المحافظات

محافظة بورسعيد:

  • أعلن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 74.5%.
  • تقدم للامتحانات 14،792 طالبًا، حضر منهم 14،774 طالبًا، ونجح 11،011 طالبًا.
  • يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر الرابط: نتيجة بورسعيد.

محافظة شمال سيناء:

  • أعلن اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 81.1%.
  • تقدم للامتحانات 10،448 طالبًا، حضر منهم 10،263 طالبًا، ونجح العديد من الطلاب.
  • الاستعلام عن النتيجة عبر الرابط: نتيجة شمال سيناء.

محافظة الجيزة:

  • أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 85.90%.
  • تقدم للامتحانات 204،325 طالبًا، نجح 174،745 طالبًا.
  • نسبة نجاح مدارس التعليم المهني بلغت 98.39%.
  • يمكن للطلاب الاستعلام عبر الرابط: نتيجة الجيزة.

محافظة الإسكندرية:

  • أعلن محافظ الإسكندرية عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 84.2%.
  • تقدم للامتحانات 113،883 طالبًا، حضر منهم 112،996 طالبًا، ونجح 95،155 طالبًا.
  • الاستعلام عن النتيجة عبر الرابط: نتيجة الإسكندرية.

محافظة الوادي الجديد:

  • أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 93.9%.
  • تقدم للامتحانات 5،151 طالبًا، ونجح 4،822 طالبًا.
  • مدارس التعليم المهني والمكفوفين سجلت نسبة نجاح كاملة بلغت 100%.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية

  • اللغة العربية: 40 درجة
  • الدراسات الاجتماعية: 20 درجة
  • الرياضيات: 30 درجة
  • اللغة الإنجليزية: 30 درجة
  • العلوم: 20 درجة
نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الصف الثالث الاعدادي شروط حجز وحدات الاسكان الاجتماعي برقم الجلوس الترم الأول نتائج 5 محافظات محافظة الجيزة محافظة الإسكندرية محافظة بورسعيد محافظة الوادي الجديد محافظة شمال سيناء

الأكثر قراءة

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

عاجل:- الصين تعارض بشدة فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية إضافية وتخطط للرد

تعليم الدقهلية لـ "الفجر": إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أرسنال اليوم الأحد.. مرموش يقود الهجوم

معبر رفح البري يستعد لاستقبال الدفعة الثانية من الجرحى الفلسطينيين للعلاج في مصر

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي 2025: تعرف على التكلفة في البنوك المصرية

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الأحد 2-2-2025 في محافظة الدقهلية

استئناف إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم