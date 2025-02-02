نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول: إعلان نتائج 5 محافظات رسميًا

أعلنت 5 محافظات رسميًا نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025، حيث أصبح بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي عبر مواقع المديريات التعليمية باستخدام رقم الجلوس.

وهذه المحافظات هي الجيزة، الإسكندرية، الوادي الجديد، بورسعيد، وشمال سيناء.

نتائج الشهادة الإعدادية في بعض المحافظات

محافظة بورسعيد:

أعلن اللواء محب حبشي ، محافظ بورسعيد، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 74.5% .

، محافظ بورسعيد، عن بنسبة . تقدم للامتحانات 14،792 طالبًا ، حضر منهم 14،774 طالبًا ، ونجح 11،011 طالبًا .

، حضر منهم ، ونجح . يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر الرابط: نتيجة بورسعيد.

محافظة شمال سيناء:

أعلن اللواء خالد مجاور ، محافظ شمال سيناء، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 81.1% .

، محافظ شمال سيناء، عن بنسبة . تقدم للامتحانات 10،448 طالبًا ، حضر منهم 10،263 طالبًا ، ونجح العديد من الطلاب .

، حضر منهم ، ونجح . الاستعلام عن النتيجة عبر الرابط: نتيجة شمال سيناء.

محافظة الجيزة:

أعلن المهندس عادل النجار ، محافظ الجيزة، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 85.90% .

، محافظ الجيزة، عن بنسبة . تقدم للامتحانات 204،325 طالبًا ، نجح 174،745 طالبًا .

، نجح . نسبة نجاح مدارس التعليم المهني بلغت 98.39% .

. يمكن للطلاب الاستعلام عبر الرابط: نتيجة الجيزة.

محافظة الإسكندرية:

أعلن محافظ الإسكندرية عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 84.2% .

عن بنسبة . تقدم للامتحانات 113،883 طالبًا ، حضر منهم 112،996 طالبًا ، ونجح 95،155 طالبًا .

، حضر منهم ، ونجح . الاستعلام عن النتيجة عبر الرابط: نتيجة الإسكندرية.

محافظة الوادي الجديد:

أعلن اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 93.9% .

، محافظ الوادي الجديد، عن بنسبة . تقدم للامتحانات 5،151 طالبًا ، ونجح 4،822 طالبًا .

، ونجح . مدارس التعليم المهني والمكفوفين سجلت نسبة نجاح كاملة بلغت 100%.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية