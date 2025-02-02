سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 فبراير 2025

الاقتصاد
الريال السعودي اليوم
الريال السعودي اليوم

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا في بداية التعاملات البنكية اليوم، وذلك بعد انخفاضه يوم الخميس الماضي قرشًا واحدًا في بعض البنوك.

يترقب الجميع الأسعار في ظل بداية موسم العمرة، مما يجعل الريال السعودي أحد أبرز الموضوعات البحثية عبر الإنترنت.

أسعار الريال السعودي في البنوك

البنك المركزي المصري:

  • سعر الشراء: 13.37 جنيه
  • سعر البيع: 13.41 جنيه

البنك الأهلي المصري:

  • سعر الشراء: 13.33 جنيه
  • سعر البيع: 13.40 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

  • سعر الشراء: 13.36 جنيه
  • سعر البيع: 13.41 جنيه

بنك مصر:

  • سعر الشراء: 13.33 جنيه
  • سعر البيع: 13.40 جنيه

بنك القاهرة:

  • سعر الشراء: 13.33 جنيه
  • سعر البيع: 13.40 جنيه

بنك البركة:

  • سعر الشراء: 13.31 جنيه
  • سعر البيع: 13.41 جنيه

بنك قناة السويس:

  • سعر الشراء: 13.33 جنيه
  • سعر البيع: 13.41 جنيه

بنك سايب:

  • سعر الشراء: 13.18 جنيه
  • سعر البيع: 13.41 جنيه

المصرف المتحد:

  • سعر الشراء: 13.94 جنيه
  • سعر البيع: 13.41 جنيه

تختلف الأسعار قليلًا بين البنوك، لكن بشكل عام، تتراوح الأسعار بين 13.18 جنيه و13.94 جنيه للشراء، بينما تبقى أسعار البيع عند 13.40 أو 13.41 جنيه.

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