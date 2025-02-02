نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة 2025: موعد الإعلان وتوزيع الدرجات

مع إعلان العديد من المحافظات عن نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2025، تزايد البحث بشكل ملحوظ حول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة.

حسب مصادر موثوقة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة في منتصف الأسبوع الحالي، بعد الانتهاء من جميع أعمال الكنترول ورصد الدرجات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

وقد اختتم طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة امتحاناتهم يوم الخميس 23 يناير 2025، وذلك بعد أداء الامتحانات في جميع المواد المقررة للفصل الدراسي الأول.

عدد الطلاب وأماكن الامتحانات في البحيرة

بلغ عدد الطلاب المسجلين في الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة لهذا العام 125،867 طالبًا وطالبة، موزعين على 575 لجنة في 18 إدارة تعليمية.

كما أدى 5،585 طالبًا وطالبة من الصف الثالث الإعدادي المهني امتحاناتهم في 22 لجنة.

تم تخصيص 4 لجان لاستقبال 37 طالبًا من الصم وضعاف السمع، بالإضافة إلى لجنة واحدة استقبلت 15 طالبًا من المكفوفين.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة

يمكن للطلاب وأولياء الأمور في محافظة البحيرة الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 من خلال موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة.

الرابط المخصص للاستعلام عن النتائج هو: https://ictbh.com

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة البحيرة

أدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة امتحاناتهم وفقًا للجدول المحدد، الذي كان على النحو التالي:

السبت 18 يناير 2025: امتحان اللغة العربية ، مادة التربية الدينية .

امتحان ، مادة . الإثنين 20 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية ، مادة الهندسة .

امتحان ، مادة . الثلاثاء 21 يناير 2025: امتحان الجبر ، مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات .

امتحان ، مادة . الأربعاء 22 يناير 2025: امتحان العلوم ، مادة التربية الفنية .

امتحان ، مادة . الخميس 23 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول لعام 2025، والتي تم تحديدها من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

مجموع درجات الترم الأول هو 140 درجة موزعة كما يلي:

مادة اللغة العربية (40 درجة):

التعبير: 7 درجات.

القراءة (القصة والقراءة المتعددة): 9 درجات.

النصوص (النثر والشعر): 10 درجات.

النحو: 10 درجات.

الخط: درجتان.

الإملاء: درجتان.

مادة اللغة الإنجليزية (30 درجة):

المحادثة: 5 درجات.

اختر الإجابة الصحيحة: 4 درجات.

القطعة: 6 درجات.

السؤال الرابع (اختر الإجابة الصحيحة): 3 درجات.

السؤال الخامس (أكمل بالإجابة الصحيحة): 5 درجات.

السؤال السادس (البراجراف – الكتابة): 7 درجات.

مادة الدراسات الاجتماعية (20 درجة):

سؤالين في التاريخ: 10 درجات.

سؤالين في الجغرافيا: 10 درجات.

مادة الرياضيات (30 درجة):

المجموعة الأولى (أسئلة اختيار من متعدد): 9 مفردات (1 درجة لكل مفردة).

المجموعة الثانية (أسئلة مقالية): 7 مفردات (3 درجات لكل مفردة).

مادة العلوم (20 درجة):

4 أسئلة إجبارية (5 درجات لكل سؤال).

مجموع درجات الفصل الدراسي الأول هو 140 درجة، ويتم توزيع الدرجات بشكل منظم لضمان العدالة في التقييم وتقييم مهارات الطلاب في المواد الدراسية المختلفة.