صندوق مكافحة الإدمان يطلق عرضًا مسرحيًا لرفع الوعي بمخاطر التعاطي ضمن احتفالات عيد الشرطة الـ 73

في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 73، نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عرضًا مسرحيًا بعنوان "Sale"، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك على مسرح السلام، بحضور عدد من الضباط وأسرهم.

العرض، الذي يقوم ببطولته الفنان سامح حسين، يهدف إلى توعية الشباب بمخاطر تعاطي المخدرات من خلال معالجة فنية كوميدية تسلط الضوء على رحلة الإدمان وما يترتب عليها من خسائر نفسية واجتماعية، كما يتناول الأسباب التي تدفع الأفراد إلى التعاطي، مع تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالمخدرات، وخاصة المخدرات التخليقية، مثل الاعتقاد بأنها تساعد على نسيان الهموم أو تحسين الأداء الذهني.

ويأتي هذا العرض ضمن التعاون المستمر بين الصندوق والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم تنظيم قوافل توعوية بالأندية الرياضية الكبرى تحت شعار "لا للمخدرات.. أنت أقوى من المخدرات".

كما قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتكريم عدد من المتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، وتسليمهم هدايا تذكارية تشجيعًا لهم على الاستمرار في طريق التعافي.

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