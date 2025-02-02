نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة أسوان: موعد الإعلان ورابط الاستعلام

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسوان إعلان نتائجهم الخاصة بالفصل الدراسي الأول لعام 2025، حيث من المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة رسميًا من قبل إسماعيل كمال، محافظ أسوان، في الساعات القادمة.

وبمجرد اعتماد النتيجة، سيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمحافظة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان 2025

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان، يمكن للطلاب وأولياء الأمور زيارة الموقع الرسمي للمحافظة.

الرابط سيكون متاحًا مباشرة فور اعتماد النتيجة من قبل المسؤولين:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان 2025

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في أسوان

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسوان الاستعلام عن النتيجة باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان. اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على عرض النتيجة ليتم عرض الدرجات والمجموع الكلي فور اعتماد النتيجة.

عدد الطلاب وأماكن امتحانات الشهادة الإعدادية في أسوان

أدى 27،921 طالبًا وطالبة من محافظة أسوان امتحانات الشهادة الإعدادية في مختلف الأقسام التعليمية.

تم توزيعهم على 191 لجنة امتحانية في كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة على النحو التالي:

إدارة أسوان التعليمية: 8،666 طالبًا وطالبة موزعين على 57 لجنة .

8،666 طالبًا وطالبة موزعين على . إدارة دراو التعليمية: 2،032 طالبًا وطالبة موزعين على 16 لجنة .

2،032 طالبًا وطالبة موزعين على . إدارة نصر النوبة التعليمية: 1،994 طالبًا وطالبة موزعين على 15 لجنة .

1،994 طالبًا وطالبة موزعين على . إدارة كوم أمبو التعليمية: 7،206 طلاب موزعين على 53 لجنة .

7،206 طلاب موزعين على . إدارة إدفو التعليمية: 8،023 طالبًا وطالبة موزعين على 50 لجنة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية في أسوان 2025

وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، يتوزع مجموع درجات الشهادة الإعدادية على المواد الأساسية كالتالي:

اللغة العربية: 40 درجة.

40 درجة. اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

30 درجة. الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

20 درجة. الرياضيات: 30 درجة.

30 درجة. العلوم: 20 درجة.

إجمالي الدرجات للفصل الدراسي الأول: 140 درجة.

إجمالي درجات الشهادة الإعدادية للفصلين الدراسيين

إجمالي درجات الشهادة الإعدادية للموسم الدراسي 2025، والذي يشمل الفصلين الدراسيين الأول والثاني، هو 280 درجة، يتم توزيعها على المواد كالتالي:

اللغة العربية: 80 درجة.

80 درجة. اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

60 درجة. الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

40 درجة. الرياضيات: 60 درجة.

60 درجة. العلوم: 40 درجة.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تلتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمجموعة من الضوابط لضمان الشفافية والجودة في إجراء الامتحانات، وهي: