نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة أسوان: موعد الإعلان ورابط الاستعلام
يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسوان إعلان نتائجهم الخاصة بالفصل الدراسي الأول لعام 2025، حيث من المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة رسميًا من قبل إسماعيل كمال، محافظ أسوان، في الساعات القادمة.
وبمجرد اعتماد النتيجة، سيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمحافظة.
رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان 2025
للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان، يمكن للطلاب وأولياء الأمور زيارة الموقع الرسمي للمحافظة.
الرابط سيكون متاحًا مباشرة فور اعتماد النتيجة من قبل المسؤولين:
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان 2025
خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في أسوان
يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسوان الاستعلام عن النتيجة باتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان.
- اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي.
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- الضغط على عرض النتيجة ليتم عرض الدرجات والمجموع الكلي فور اعتماد النتيجة.
عدد الطلاب وأماكن امتحانات الشهادة الإعدادية في أسوان
أدى 27،921 طالبًا وطالبة من محافظة أسوان امتحانات الشهادة الإعدادية في مختلف الأقسام التعليمية.
تم توزيعهم على 191 لجنة امتحانية في كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة على النحو التالي:
- إدارة أسوان التعليمية: 8،666 طالبًا وطالبة موزعين على 57 لجنة.
- إدارة دراو التعليمية: 2،032 طالبًا وطالبة موزعين على 16 لجنة.
- إدارة نصر النوبة التعليمية: 1،994 طالبًا وطالبة موزعين على 15 لجنة.
- إدارة كوم أمبو التعليمية: 7،206 طلاب موزعين على 53 لجنة.
- إدارة إدفو التعليمية: 8،023 طالبًا وطالبة موزعين على 50 لجنة.
توزيع درجات الشهادة الإعدادية في أسوان 2025
وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، يتوزع مجموع درجات الشهادة الإعدادية على المواد الأساسية كالتالي:
- اللغة العربية: 40 درجة.
- اللغة الإنجليزية: 30 درجة.
- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.
- الرياضيات: 30 درجة.
- العلوم: 20 درجة.
إجمالي الدرجات للفصل الدراسي الأول: 140 درجة.
إجمالي درجات الشهادة الإعدادية للفصلين الدراسيين
إجمالي درجات الشهادة الإعدادية للموسم الدراسي 2025، والذي يشمل الفصلين الدراسيين الأول والثاني، هو 280 درجة، يتم توزيعها على المواد كالتالي:
- اللغة العربية: 80 درجة.
- اللغة الإنجليزية: 60 درجة.
- الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.
- الرياضيات: 60 درجة.
- العلوم: 40 درجة.
ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025
تلتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمجموعة من الضوابط لضمان الشفافية والجودة في إجراء الامتحانات، وهي:
- تدرج الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب.
- تحقيق التوازن بين المستويات المعرفية المختلفة.
- وضوح صياغة الأسئلة لتجنب اللبس.
- تغطية كافة نقاط التعلم المستهدفة وفق المنهج المقرر.
- التنسيق الجيد للورقة الامتحانية، مع الاهتمام بحجم الخط والمسافات لضمان سهولة القراءة.
- تضمين بيانات الطالب الأساسية مثل المرحلة الدراسية والمادة.
- قياس مستويات صعوبة متنوعة تتيح تميز الطلاب وفقًا لقدراتهم التحصيلية.