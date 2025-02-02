نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الإسماعيلية: موعد الإعلان ورابط الاستعلام
من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 في محافظة الإسماعيلية في الساعات القادمة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، المراجعة، ورصد الدرجات.
حيث يتزايد البحث بشكل ملحوظ من قبل الطلاب وأولياء الأمور مع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في عدة محافظات أخرى.
رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الإسماعيلية
يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسماعيلية الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها رسميًا من خلال الرابط التالي:
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الإسماعيلية 2025
خطوات الاستعلام عن النتيجة
للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بمحافظة الإسماعيلية، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسماعيلية.
- اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي.
- تحديد الفصل الدراسي الأول.
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- الضغط على زر البحث، وستظهر النتيجة كاملة مع الدرجات في جميع المواد.
توزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 بمحافظة الإسماعيلية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول على النحو التالي:
- اللغة العربية: 40 درجة
- اللغة الإنجليزية: 30 درجة
- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة
- الرياضيات: 30 درجة
- العلوم: 20 درجة
إجمالي درجات الفصل الدراسي الأول: 140 درجة.
ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق مجموعة من الضوابط لضمان نزاهة وشفافية الامتحانات، ومن أبرز هذه الضوابط:
- تغطية الأسئلة فقط للأجزاء التي تم دراستها، مع تجنب القضايا السياسية أو الموضوعات الجدلية.
- نظام البوكليت الذي يدمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة.
- وضع باركود على أوراق الأسئلة لتأمين سير الامتحانات.
- حظر الهواتف المحمولة داخل اللجان لضمان الشفافية.
- تسليم أوراق الأسئلة إلى اللجان قبل بداية الامتحان بوقت كافٍ، مع فتح المظاريف قبل 5 دقائق من بداية الامتحان.
- عدم السماح لأي معلم بمراقبة امتحان المادة التي يقوم بتدريسها إلا إذا كان احتياطيًا.
- التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين المدارس أثناء فترة الامتحانات.
- السرية التامة في مراحل التصحيح ورصد الدرجات لضمان العدالة بين الطلاب.