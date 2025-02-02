نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الإسماعيلية: موعد الإعلان ورابط الاستعلام

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 في محافظة الإسماعيلية في الساعات القادمة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، المراجعة، ورصد الدرجات.

حيث يتزايد البحث بشكل ملحوظ من قبل الطلاب وأولياء الأمور مع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في عدة محافظات أخرى.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الإسماعيلية

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسماعيلية الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها رسميًا من خلال الرابط التالي:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الإسماعيلية 2025

خطوات الاستعلام عن النتيجة

للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بمحافظة الإسماعيلية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسماعيلية. اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي. تحديد الفصل الدراسي الأول. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على زر البحث، وستظهر النتيجة كاملة مع الدرجات في جميع المواد.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 بمحافظة الإسماعيلية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول على النحو التالي:

اللغة العربية: 40 درجة

40 درجة اللغة الإنجليزية: 30 درجة

30 درجة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

20 درجة الرياضيات: 30 درجة

30 درجة العلوم: 20 درجة

إجمالي درجات الفصل الدراسي الأول: 140 درجة.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق مجموعة من الضوابط لضمان نزاهة وشفافية الامتحانات، ومن أبرز هذه الضوابط: