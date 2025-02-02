المستشار محمد الحمصاني: مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورًا مهمًا في دعم قطاع الصحة

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المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورًا حيويًا في دعم وتطوير قطاع الصحة في مصر. 

وأوضح أن هناك ثلاثة نماذج ناجحة في التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وهي مستشفى أهل مصر، مستشفى الناس، ومستشفى بهية، حيث تقدم هذه المستشفيات خدمات صحية ممتازة تعتمد على التبرعات ولا تهدف إلى تحقيق الأرباح.

وأضاف الحمصاني أن الدولة تُولي اهتمامًا خاصًا بتقديم الدعم اللازم لهذه المستشفيات، مما يعكس التقدم الكبير في الخدمات الصحية في مصر، والتي تُعتمد من مؤسسات دولية. 

وأشار إلى أن قطاع الصحة يُعد من أبرز أولويات الحكومة، التي تسعى من خلال هذه الشراكات إلى تحسين الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الرعاية الطبية للمواطنين.

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