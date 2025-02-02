المستشار محمد الحمصاني: تخصيص 10 ملايين جنيه لمستشفى بهية لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية

أخبار مصر
بوابة الفجر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص 10 ملايين جنيه لصالح مستشفى بهية، لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لدعم خدمة المرضى.

وأوضح الحمصاني أن مستشفى بهية يقدم خدمة أساسية وحيوية، خاصة للسيدات في مجال علاج أورام الثدي، وهو ما يجعله من المؤسسات الطبية الهامة في مصر.

وأضاف أن المستشفى يُعد نموذجًا متميزًا في تقديم الخدمة الطبية بشكل شامل، إذ يتعامل مع الحالات من منظور كامل، ويُقدم رعاية طبية متخصصة عالية الجودة، بالإضافة إلى الدعم النفسي للمرضى.

وأشار الحمصاني إلى أن مستشفى بهية يبذل مجهودًا كبيرًا في مساعدة المرضى، من خلال تنظيم ورش عمل متميزة تهدف إلى دعم المرضى نفسيًا وعاطفيًا.

 كما لفت إلى أن المستشفى يعكس التطور الكبير في الخدمات الطبية المقدمة، مما يعزز الجودة في علاج المرضى.

وأكد الحمصاني أن الدولة تمنح أولوية كبيرة لقطاع الصحة، وتسعى قدر الإمكان لتطوير الصروح الطبية رغم الموارد المحدودة. 

وأضاف أن الدولة تواصل دعم مؤسسات المجتمع المدني عبر تقديم الدعم اللازم لإقامة المشروعات الصحية، كما حدث في مستشفى أهل مصر، مما يساهم في تحسين الرعاية الصحية للمواطنين.

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