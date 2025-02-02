ارتفاع تاريخي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 2 فبراير 2025 في مصر وعالميًا

الاقتصاد
الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 2 فبراير 2025 استقرارًا ملحوظًا بعد الارتفاع الكبير الذي شهده المعدن الأصفر في نهاية الأسبوع الماضي. 

حيث وصل سعر الذهب عيار 21 لأعلى مستوياته ليكسر حاجز 3910 جنيهات، قبل أن يتراجع المعدن عالميًا بقيمة دولار واحد للأونصة.

أسعار الذهب في مصر اليوم 2 فبراير 2025

  • سعر الذهب عيار 24: استقر اليوم عند 4480 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 21: سجل 3920 جنيهًا للجرام، مع إضافة 100 جنيه للمصنعية.
  • سعر الذهب عيار 18: سجل 3360 جنيهًا للجرام.
  • سعر الجنيه الذهب: حافظ على آخر ارتفاع له ليسجل 31360 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

بلغ سعر الذهب عالميًا صباح اليوم 2805 دولارات للأونصة.

تزامن هذا الاستقرار في الأسعار مع عطلة الصاغة المحلية والعالمية، حيث لم يشهد السوق المحلي والعالمي تغيرات كبيرة بسبب إجازة الصاغة، ومع ذلك، يبقى عيار 21 هو الأكثر طلبًا في مصر في ظل الأسعار الحالية.

تواصل أسعار الذهب في مصر والعالم التفاعل مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، مما يجعلها عرضة للتقلبات اليومية.

اسعار الذهب اليوم عيار 21 اسعار الذهب في مصر اسعار الذهب عالميا سعر الذهب اليوم اسعار الذهب بالمصنعية الجنيه الذهب عيار 18 عيار 24 سعر الذهب 2025

الأكثر قراءة

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

عاجل| مصر تجني 6 مليار دولار من تصدير السلع الغذائية

عاجل:- الصين تعارض بشدة فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية إضافية وتخطط للرد

كندا ترد على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية بفرض رسوم جديدة على المنتجات الأمريكية

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني

محمود عليم لـ الفجر الفني: أغنية 'مكرهتوش' ناتج قصة حقيقية..واتمنى تقديم فكرة غنائية يتبعها الناس بعد ذلك (حوار)

متى تقام مباراة روما ضد نابولي في الدوري الايطالي والقنوات التي تنقلها ؟

حالة الطقس اليوم: استقرار في الأحوال الجوية وزيادة سطوع أشعة الشمس مع انخفاض درجات الحرارة الأربعاء المقبل