ارتفاع تاريخي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 2 فبراير 2025 في مصر وعالميًا

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 2 فبراير 2025 استقرارًا ملحوظًا بعد الارتفاع الكبير الذي شهده المعدن الأصفر في نهاية الأسبوع الماضي.

حيث وصل سعر الذهب عيار 21 لأعلى مستوياته ليكسر حاجز 3910 جنيهات، قبل أن يتراجع المعدن عالميًا بقيمة دولار واحد للأونصة.

أسعار الذهب في مصر اليوم 2 فبراير 2025

سعر الذهب عيار 24 : استقر اليوم عند 4480 جنيهًا .

: استقر اليوم عند . سعر الذهب عيار 21 : سجل 3920 جنيهًا للجرام، مع إضافة 100 جنيه للمصنعية.

: سجل للجرام، مع إضافة للمصنعية. سعر الذهب عيار 18 : سجل 3360 جنيهًا للجرام.

: سجل للجرام. سعر الجنيه الذهب: حافظ على آخر ارتفاع له ليسجل 31360 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

بلغ سعر الذهب عالميًا صباح اليوم 2805 دولارات للأونصة.

تزامن هذا الاستقرار في الأسعار مع عطلة الصاغة المحلية والعالمية، حيث لم يشهد السوق المحلي والعالمي تغيرات كبيرة بسبب إجازة الصاغة، ومع ذلك، يبقى عيار 21 هو الأكثر طلبًا في مصر في ظل الأسعار الحالية.

تواصل أسعار الذهب في مصر والعالم التفاعل مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، مما يجعلها عرضة للتقلبات اليومية.