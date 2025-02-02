عاجل| مصر تجني 6 مليار دولار من تصدير السلع الغذائية

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع حققت رقم قياسي بلغ6.1 مليار دولار  في 2024 بنسبة نمو ٢١ ٪ وقيمة نمو تتجاوز المليار دولار على مقارنة بالعام 2023.

وكشف محمود بزان، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بأن قطاع الصناعات الغذائية المصرية قد حقق إنجازًا غير مسبوق خلال عام 2024 بعد ان تجاوزت معدلات صادراته6 مليار دولار، مشيرا إلى ان هذا  الرقم هو الأعلى في تاريخ صادرات القطاع، ليؤكد قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية، بدعم من جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية.

واوضح المجلس، ان ارقام الصادرات التى حققها القطاع خلال ٢٠٢٤ تتجاوز المستهدفات الحكومية بقيمة 300 مليون دولار، حيث كانت تستهدف حكومة تحقيق صادرات من قطاع بنحو 5.8 ملياردولار مع بداية عام ٢٠٢٤.

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