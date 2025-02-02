إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط الجديدة

اصيب 5 أشخاص اليوم الأحد إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الجديدة

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الجديدة

واسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم لمستشفيات اسيوط الجامعى وأسيوط الجامعى لتلقى العلاج

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة