للنصب على المواطنين.. قرار قضائي ضد مدير كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر

حوادث
النصب على المواطنين
النصب على المواطنين

 
جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس مالك كيان تعليمى "دون ترخيص"، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 15 يوما علي ذمة التحقيق. 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان وأمكن ضبط ( المدير المسئول ) وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات دون بيانات - أغلفة دعائية باسم الكيان – دفاتر إيصال تحصيل نقدية – كتب تعليمية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

حوادث الفجر أكدت معلومات وتحريات ادارة كيان تعليمى بدون ترخيص ادارة كيان تعليمى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الشرطة المتخصصة النصب والاحتيال على المواطنين النصب والاحتيال النصب

مواد متعلقة

خطوات بسيطة للحصول على "فيش وتشبيه"

نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة

محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي في مشاجرة بالزيتون.. بعد قليل

ترويج الكيف وسط الشارع.. إحالة عنصر إجرامي متهم بحيازة مخدرات في المرج للمحاكمة

تأجيل محاكمة المتهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمطرية

سحب 1172 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

"شك فيها ورماها من الشباك".. قرار النيابة ضد المتهم بالشروع في قتل زوجته بالسلام

خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

عاجل|غدا انطلاق الاوكازيون الشتوي بتخفيضات في محلات الملابس والأدوات المنزلية

عاجل| المالية:حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل

إيهاب توفيق يتصدر تريند جوجل.. ما الأمر؟

أذان المغرب..مواقيت الصلاة اليوم في مدن ومحافظات مصر

البيئة تشارك برسجا فى ورشة العمل الوطنية

حذف أغنية أصالة "60 دقيقة" من يوتيوب.. ما القصة؟

سموحه يواجه سيراميكا كليوباترا على ستاد المقاولون العرب