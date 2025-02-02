للنصب على المواطنين.. قرار قضائي ضد مدير كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر



جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس مالك كيان تعليمى "دون ترخيص"، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان وأمكن ضبط ( المدير المسئول ) وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات دون بيانات - أغلفة دعائية باسم الكيان – دفاتر إيصال تحصيل نقدية – كتب تعليمية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.