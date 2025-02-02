زيادة مكاتب التطعيمات الدولية في الدقهلية لتيسير سفر المواطنين

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بوابة الفجر

كشف الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، عن الأماكن الجديدة التي تم إضافتها لزيادة مكاتب التطعيمات الدولية في المحافظة. 

جاء ذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على التطعيمات اللازمة قبل سفرهم إلى الخارج، وذلك للتخفيف من الزحام وتحسين مستوى الخدمة.

وأوضح مدكور أنه تم إضافة 4 أماكن جديدة إلى جانب المكاتب السابقة التي توفر اللقاحات المطلوبة للسفر، خصوصًا إلى السعودية سواء لأغراض الحج أو العمرة أو الزيارة. 

وأضاف أنه يتم توفير جميع اللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين.

أماكن مكاتب التطعيمات الدولية في الدقهلية

  1. مكتب صحة ثاني المنصورة - شارع المديرية القديمة بجوار نيابة المرور خلف الفيومي.
  2. الوحدة الإحيائية بعزبة الشال - مساكن الميناء بجوار مستشفى الجلدية.
  3. مكتب صحة أجا - شارع الزراعة بجوار المطافي.
  4. مكتب صحة السنبلاوين - شارع مصطفى كامل حي السوعة.
  5. مكتب صحة ميت غمر - شارع الإسعاف متفرع من شارع بورسعيد.
  6. مكتب صحة دكرنس - مستشفى دكرنس العام.
  7. مكتب صحة الجمالية - شارع البحر بجوار مجلس المدينة.
  8. مكتب صحة شربين - مساكن الهيمه بجوار التأمين الصحي.
  9. مكتب صحة بلقاس - مستشفى بلقاس.
  10. مكتب صحة منية النصر - شارع مستشفى منية النصر بجوار الإسعاف.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الصحة لتيسير حصول المواطنين على التطعيمات الدولية قبل سفرهم، خاصة مع تزايد أعداد المسافرين لأداء مناسك الحج والعمرة خلال هذه الفترة.

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