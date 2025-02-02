ترويج الكيف وسط الشارع.. إحالة عنصر إجرامي متهم بحيازة مخدرات في المرج للمحاكمة

قررت نيابة المرج إحالة عنصر إجرامي للمحاكمة بعد ضبطه بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة في منطقة المرج بالقاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت نشاط العنصر الإجرامي، الذي له سوابق جنائية، والمتخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها في منطقة المرج.

وبناءً على معلومات مؤكدة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته كميات ضخمة من المواد المخدرة، تشمل 5 كيلو جرامات من مخدر الأيس (الشابو)، وكمية من مخدر الحشيش، وميزان حساس لوزن المخدرات

بمواجهته، اعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار