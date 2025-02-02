وفاة زوجة وإصابة زوجها بتسمم إثر تناولهما وجبة بيتزا فى أسيوط

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جثة
جثة

لقيت زوجة مصرعها وأصيب وزوجها اليوم الأحد إثر تناولهما وجبة بيتزا من احد المطاعم بمدينة أسيوط 

 


وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة  بوفاة زوجة وإصابة زوجها إثر تناولهم وجبة بيتزا فى أحد المطاعم بمدينة أسيوط 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص وفاة زوجة تدعى سهيلة وإصابة زوجها ويدعى أحمد إثر تناولهم وجبة بيتزا من أحد المطاعم بمدينة أسيوط  وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة 

وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

 

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