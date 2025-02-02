تأجيل محاكمة المتهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمطرية



أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة عاطل متهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المطرية لجلسة 16 فبراير الجاري.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على «حفرة بعمق 2 متر وعرض 3 أمتار، وأدوات ومعدات التنقيب».

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.