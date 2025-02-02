تأجيل محاكمة المتهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمطرية

حوادث
محكمة
محكمة


أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة عاطل متهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المطرية لجلسة 16 فبراير الجاري.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على «حفرة بعمق 2 متر وعرض 3 أمتار، وأدوات ومعدات التنقيب».

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التنقيب عن الأثار التنقيب غير المشروع عن الآثار التنقيب غير المشروع الحفر والتنقيب التنقيب

الأكثر قراءة

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

عاجل| مصر تجني 6 مليار دولار من تصدير السلع الغذائية

عاجل:- الصين تعارض بشدة فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية إضافية وتخطط للرد

كندا ترد على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية بفرض رسوم جديدة على المنتجات الأمريكية

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني

محمود عليم لـ الفجر الفني: أغنية 'مكرهتوش' ناتج قصة حقيقية..واتمنى تقديم فكرة غنائية يتبعها الناس بعد ذلك (حوار)

متى تقام مباراة روما ضد نابولي في الدوري الايطالي والقنوات التي تنقلها ؟

حالة الطقس اليوم: استقرار في الأحوال الجوية وزيادة سطوع أشعة الشمس مع انخفاض درجات الحرارة الأربعاء المقبل