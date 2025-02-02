"شك فيها ورماها من الشباك".. قرار النيابة ضد المتهم بالشروع في قتل زوجته بالسلام



قررت نيابة السلام، حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بعدما ألقاها من شرفة المنزل؛ لشكه بسلوكها بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم أنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين زوجته بسبب شكه في سلوكها، تطورت لمشاجرة تبادلوا فيها السباب، فقام بالتعدي عليها بالضرب المبرح ثم حملها وألقاها من شرفة المسكن.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجته بسبب شكه في سلوكها بمنطقة السلام.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بسقوط سيدة من أعلى عقار بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين سقوط سيدة عمرها 33 سنة بعد قيام زوجها بإلقائها من الشباك بالطابق الثالث، وتم نقل الزوجة للمستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.