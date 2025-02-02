يأمل فريق بايرن ميونخ أن يكون فوزه الصعب، السبت، على هولشتاين كيل بمثابة إنذار للفريق قبل المباريات الحاسمة التي سيخوضها خلال الشهر الجاري.

إنذار.. درس كيل يغمر بايرن بالحسرة

وكان بايرن متقدما برباعية نظيفة حتى الدقيقة 52 لكن، في النهاية، انتهت المباراة بفوز بايرن 4/ 3، بعد انتفاضة متأخرة لكيل.

وقال جمال موسيالا، لاعب بايرن، محذرا: "لا يشعر أحدنا بالسعادة بهذا الفوز، لكننا نعلم أنه يجب علينا أن نظهر عقلية أننا نرغب في عدم تلقي أية أهداف طوال 90 دقيقة".

وتابع: "لا يجب أن نخفف من وتيرتنا حتى لو كنا متقدمين بعدة أهداف".

وقال مانويل نوير، قائد الفريق: "قدمنا عرضا جيدا لفترات طويلة، لكننا أفسدنا المباراة قليلا، هذا مزعج. لسوء الحظ اتخذنا العديد من القرارات الخاطئة. من المهم أن نلتزم بخطتنا للنهاية".

وحقق بايرن ميونخ الفوز في 6 مباريات من أصل 7 مباريات خاضها الفريق في 2025، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 9 نقاط عن ليفركوزن أقرب ملاحقيه.

ولكن الفريق تعرض أيضا للخسارة بثلاثية نظيفة أمام فينورد الهولندي، وبسببها اضطر للعب في الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث يواجه فريق سيلتيك الإسكتلندي.

وفشل بايرن ميونخ في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 5 مباريات، وأكد كريستوف فريوند، المدير الرياضي أنه يجب أن يركز اللاعبون أكثر وأن يكونوا أكثر حذرا في المباريات المقبلة.

ويستضيف بايرن ميونخ فريق فيردر بريمن يوم الجمعة المقبل قبل أن تصبح المباريات أكثر جدية.

ويتوجه بايرن لجلاسكو لخوض مباراة الذهاب في الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ثم يحل ضيفا على باير ليفركوزن، الذي فاز 3-0 في الموسم الماضي وأقصى بايرن من كأس ألمانيا هذا الموسم.

وبعدها يلتقي على أرضه سيلتيك الإسكتلندي، ثم يواجه أينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الثالث في الدوري، ثم يحل ضيفا على شتوتجارت، وصيف الموسم الماضي.

وإذا نجح بايرن في تخطي عقبة سيلتيك من الممكن أن يواجه ليفركوزن في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في مارس/آذار المقبل، أو ربما يواجه أتلتيكو مدريد.

ويهدف بايرن، بعيدا عن استعادة لقب الدوري الألماني، للوصول للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا يوم 31 مايو/أيار المقبل، والتي تقام على ملعب الفريق.

وقال هاري كين، الذي سجل هدفين أمام كيل في مباراته الـ50 بالدوري الألماني: "شهر فبراير/شباط سيكون مهما للغاية بالنسبة لنا، العديد من المباريات أمام فرق قوية، يجب أن نكون مستعدين لهذا. سنحتاج الفريق كله حينها".

وقال المدير الفني فينسنت كومباني إن الفريق لعب "مباراة مثالية تقريبا في أول 80 دقيقة" ولكنه سيضطر لتحليل العشر دقائق الأخيرة مع الفريق.

وظل متفائلا بشكل عام، وقال: "الآن لدينا أسبوع لكي نتدرب. نحن في وضع جيد للتعامل مع الأسابيع القليلة المقبلة".

وأوضح اللاعبون أيضا أن حصد النقاط الثلاث، في النهاية، هو الأمر الأكثر أهمية من أجل توسيع الفارق في الصدارة، رغم أن ليفركوزن بإمكانه تقليص الفارق إلى 6 نقاط مرة أخرى إذا فاز على هوفنهايم في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وقال فريوند: "من المهم أننا فزنا، لكن يجب أن نحافظ على تركيزنا ورغبتنا في الفوز طوال 90 دقيقة وأن نفرض أسلوب لعبنا. لم نحقق هذا ولكننا حققنا انتصارا مهما".

وأضاف نوير: "في النهاية حصدنا النقاط الثلاث، هذا هو الشيء الأهم".

