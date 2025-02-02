سعر الدولار اليوم 2 فبراير 2025 في البنوك المصرية: تحديثات ختام التعاملات المسائية

الاقتصاد
الدولار
الدولار

كشف البنك المركزي المصري عن تحديث جديد لأسعار الدولار اليوم الأحد 2 فبراير 2025 مع ختام التعاملات المسائية، حيث سجل سعر الدولار نحو 50.18 جنيه للشراء، بينما بلغ 50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك الكبرى كما يلي:

  • البنك المركزي المصري: 50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.
  • بنك القاهرة: 50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.

تأثير سعر الدولار على السوق المصري

يعتبر سعر الدولار الأمريكي من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر بشكل كبير على السوق المصري، حيث يساهم في تحديد الأسعار المحلية للعديد من السلع والخدمات. 

ومع هذه التحديثات، تستمر البنوك المصرية في متابعة حركة السوق لتوفير أسعار مناسبة للعملاء في كافة أنحاء الجمهورية.

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