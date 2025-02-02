وفاه شخص أثناء إجراء عملية تجميل فى أحد المستشفيات الخاصة باسيوط

لقى شخص مصرعه اليوم الأحد أثناء إجراء عملية تجميل له فى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوفاة شخص أثناء إجراء عملية تجميل فى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة أسيوط

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المباحث وسيارة الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص وفاة شخص أثناء إجراء عملية تجميل فى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة أسيوط

وتم القبض على الطبيب المتسبب فى الوفاه وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة