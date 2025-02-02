محافظ أسيوط يوجه بإستمرار حملات التجميل بالمراكز والاحياء

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الأحد بإستمرار حملات التجميل بالمراكز والأحياء تحت شعار بأيدينا نجملها" بمشاركة المتطوعين من شباب الجوالة والكشافة وأندية التطوع والكيانات الشبابية التابعة لمديرية الشباب والرياضة، وذلك في إطار تعزيز جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتوفير بيئة نظيفة وجميلة فضلًا عن زيادة الوعي البيئي بين المواطنين وتحسين الصورة العامة للمحافظة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة أحمد ثابت رئيس المركز قد شهدت إستكمال فعاليات مبادرة "بأيدينا نجملها" بالتعاون بين الوحدة المحلية لقرية دير الجنادلة ومركز شباب دير الجنادلة حيث شملت أعمال نظافة للشوارع ودهان البلدورات وتجميل الأسوار والجدران وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة بشوارع القرية بمشاركة فريق الجوالة من الشباب المتطوعين الذين قاموا بالعمل بشكل تطوعي لخدمة بلدهم والمساهمة فى خلق بيئة أكثر نظافة وجمالًا مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.

وأكد المحافظ أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي البيئي بين المواطنين وتشجيعهم على الحفاظ على النظافة العامة في مدينتهم، مؤكدًا أن هذا النوع من المبادرات يعكس روح التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والشباب للمساهمة في تحسين مستوى الحياة لافتًا إلى أن مثل هذه الحملات تساهم في خلق بيئة نظيفة ومنتجة، كما تعزز من مشاركة المواطنين في العمل المجتمعي وتنمية الحس البيئي لديهم.

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