كلوب أمريكا يقسو على خواريز في الدوري المكسيكي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

فاز كلوب أمريكا على ضيفه خواريز 4-صفر في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المكسيكي.

كلوب أمريكا يقسو على خواريز في الدوري المكسيكي

وأنهى كلوب أمريكا الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما فيكتور دافيلا في الدقيقة 29، وإريك سانشيز في الدقيقة الأخيرة من الشوط.

txt

إنذار.. درس كيل يغمر بايرن بالحسرة

txt

موعد مباراة نانت ضد ستاد ريمس في الدوري الفرنسي

وفي الشوط الثاني، سجل بول رودريجيز هدفين لفريق كلوب أمريكا في الدقيقتين 66 و80 من زمن المباراة.

ورفع كلوب أمريكا رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد خواريز عند 7 نقاط في المركز السابع.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز مونتيري على نيكاكسا 1-صفر، وتولوكا على تيجريس أونال بذات النتيجة، وتعادل تشيفاس مع كويريتارو 1-1، وباتشوكا مع أطلس سلبيا.
 

مواد متعلقة

دوري أبطال آسيا.. منافسة سباعية شرسة في منطقة الغرب

حارس جيرونا إلى الدوري المكسيكي

الأكثر قراءة

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

عاجل| مصر تجني 6 مليار دولار من تصدير السلع الغذائية

عاجل:- الصين تعارض بشدة فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية إضافية وتخطط للرد

كندا ترد على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية بفرض رسوم جديدة على المنتجات الأمريكية

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني

محمود عليم لـ الفجر الفني: أغنية 'مكرهتوش' ناتج قصة حقيقية..واتمنى تقديم فكرة غنائية يتبعها الناس بعد ذلك (حوار)

متى تقام مباراة روما ضد نابولي في الدوري الايطالي والقنوات التي تنقلها ؟

حالة الطقس اليوم: استقرار في الأحوال الجوية وزيادة سطوع أشعة الشمس مع انخفاض درجات الحرارة الأربعاء المقبل