محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين

وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الأحد بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتصدي لتعديات الباعة الجائلين في مختلف المرلكز والأحياء، وذلك بهدف تحسين بيئة الحياة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية وذلك ضمن خطة المحافظة وجهودها المستمرة لتحسين مستوى الخدمات العامة والحفاظ على المظهر الحضاري مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحى غرب مدينة أسيوط برئاسة ممدوح جبر رئيس الحى واصلت شن حملات رفع اشغالات وتعديات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والمقاهي المخالفة وكافة أشكال التعديات على حرم الطريق بنطاق الحي حيث استهدفت الحملة رفع الإشغالات من ميدان المجذوب والشوراع المتفرعة وشارع ثابت ويسري راغب لتحقيق السيولة المرورية أمام السيارات والمارة وتم التنبيه على أصحاب المحلات التجارية بالالتزام بحدود محلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية لافتًا إلى أن الحملة تمت بمشاركة نواب رئيس الحى ومسئولي قسم الإشغالات وأسفرت عن إزالة كافة التعديات وضبط مجموعة من المخالفات وجاري تكثيف الحملات في الأيام المقبلة لضمان عدم عودة هذه المخالفات.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات وتطبيق القانون بشكل صارم، مع تكثيف الحملات اليومية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان عودة الانضباط إلى الشوارع والميادين الرئيسية، وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين مؤكدًا أن المحافظة تضع راحة المواطنين وتسهيل حياتهم اليومية على رأس أولوياتها.