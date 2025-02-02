الحكم في الاستئناف المُقدم من أخصائي تحاليل طبية على حكم حبسه

حوادث
بوابة الفجر

تصدر محكمة مستأنف الجيزة، اليوم الأحد، الحكم في الاستئناف المُقدم من أخصائي تحاليل طبية، على حكم إدانته بالسجن 3 سنوات، في اتهامه وآخرين بالاتجار في الأعضاء البشرية.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز، وعضوية المستشارين هشام عبدالمعطي عبدالرحيم، وعماد مصطفى الشيوعي وسكرتارية صلاح مصطفى ومحمود سليمان.


وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات العجوزة، بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات، في جلسة إعادة إجراءات محاكمته عقب صدور حكمًا غيابيًا ضده بالسجن 10 سنوات.

جاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "محمد.ف"، أخصائي تحاليل طبية، و"سعيد.ع"، كهربائي سيارات، و"هيثم.ح" صاحب محل ملابس، و"إيهاب.س" عامل؛ في غضون الفترة من عام 2017 حتى عام 2019 بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة أسس المتهم الأول "محمد.ف"، وأدار جماعة إجرامية منظمة الأغراض الاتجار بالبشر داخل البلاد تستهدف إرتكاب، نقل وزراعة الأعضاء البشرية وأنضم لها المتهمون من الثاني وحتى الرابع تحقيقا لاغراضها متعاملين في أشخاص طبيعيين وهم المجنى عليهم "فريد م"، و"أبو النور ع"، و"جمال زأ"، بأن استقبلوهم وتولى نقلهم وأيوائهم.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين عرضوا على المجني عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية، مُستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم، وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها في أجساد آخرين وهم "مساعد ج"، و"مروة أ"، و"زوزو.س"، من أجل الحصول على منافع مادية مما ترتب عليه إصابة المجني عليهما الثاني والثالث بعاهة مستديمة على النحو الموصوف بتقرير الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.

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