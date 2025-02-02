موعد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 وطريقة الاستعلام عنها

كشف قطاع المعاهد الأزهرية عن موعد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للترم الأول لعام 2025، الذي ينتظره الآلاف من الطلاب بعد أداء الامتحانات في شهري ديسمبر ويناير الماضيين.

موعد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025

أكد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للترم الأول 2025 سيتم اعتمادها يوم الأربعاء المقبل، ومن المتوقع إعلانها رسميًا في بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف أن نسبة النجاح تعد متوسطة وأن أداء الطلاب كان جيدًا إلى حد كبير، مع تمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة المعاهد الأزهرية 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للترم الأول 2025 بكل سهولة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

إليك كيفية الاستعلام عن النتيجة:

زيارة الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط المخصص. الدخول إلى قسم نتائج الامتحانات. اختيار نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية أو الإعدادية الأزهرية. إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس بدقة. الضغط على زر عرض النتيجة لظهور الدرجات التفصيلية.

بداية الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية

وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة، يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 في المعاهد الأزهرية يوم السبت 8 فبراير 2025، ويستمر حتى الخميس 29 مايو 2025.

ويتضمن الفصل الدراسي الثاني 16 أسبوعًا من الدراسة المكثفة، كما سيتم تحديد مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادات في وقت لاحق، مع مراعاة خصوصية كل مرحلة دراسية.

أهداف الخريطة الزمنية

تسعى الخريطة الزمنية التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية إلى تنظيم العملية التعليمية بشكل كفء وفعال.

كما توفر هذه الخريطة فرصة للطلاب وأولياء الأمور للتخطيط المسبق لبقية العام الدراسي، وتعكس التزام الأزهر الشريف بتوفير بيئة تعليمية مستقرة وملائمة لجميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية.