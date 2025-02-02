الأول من نوعه بمستشفيات الدقهلية.. السنبلاوبن العام تستقبل أول جهاز أشعة ماموجرام

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استيلام جهاز الماموجرام
استيلام جهاز الماموجرام

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة أنه  في إطار تحسين كفاءة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى، استقبلت مستشفى السنبلاوين العام  أول جهاز أشعة ماموجرام والذى يعد الأول من نوعه بمستشفيات الدقهلية.


وأكد مدكور، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لرفع كفاءة المستشفيات وزيادة جاهزيتها بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين لافتًا إلى إنه جارى معاينة 3 مستشفيات أخرى لإمدادها بأجهزةة  ماموجرام وهى أجا وشربين والمنزلة
وصرح الدكتور شريف إبراهيم مدير إدارة الأشعة أن جهاز الماموجرام  تكمن أهميته في عمل الفحص الجموعي للكشف المبكر عن أورام الثدى  تنفيذا لمبادرة  رئيس الجمهورية للتشخيص المبكر وعلاج الأورام السرطانية  يمكن لأي سيدة إجراء الفحص  حيث يعد طريقة آمنة وفعالة للغاية في الكشف المبكر


يذكر أن صحة الدقهلية أعلنت في ديسمبر الماضي عن استقبال 23 جهاز أشعة جديد من وزارة الصحة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الطبية

استيلام جهاز الماموجرام

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