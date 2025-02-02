محافظ أسيوط يوجه بمتابعة أسواق الخضروات والفاكهة بالمراكز والأحياء



وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط اليوم الأحد بتكثيف الجهود لمتابعة أسواق الخضروات والفاكهة بشكل دوري، وذلك لمتابعة الأسعار وتوفير السلع بأسعار عادلة للمواطنين، مؤكدًا على مواصلة جهود المحافظة لافتتاح المزيد من أسواق الجملة وبيع المنتجات من المزارع إلى المستهلك مباشرة للحد من الحلقات الوسيطة ومواجهة جشع بعض التجار الذين يبالغون في الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية ضبط الأسعار في الأسواق، والتأكد من توافر السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، لافتًا إلى أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية والقروية في جميع أنحاء المحافظة بتنفيذ حملات تفتيشية مستمرة على أسواق الخضروات والفاكهة، لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز، قامت بمتابعة أسعار السلع في أسواق الخضروات والفاكهة بنطاق المركز، للتأكد من الإلتزام بالأسعار الاسترشادية وعدم استغلال المواطنين كما تنم التأكد من توافر السلع الأساسية وجودتها.

وأشار أبوالنصر إلى إستمرار الجهود لتنفيذ الخطط الرامية إلى توفير السلع بأسعار معقولة وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية، لافتًا إلى أنه يتم العمل على رفع كفاءة الأسواق وتنظيم عمل البائعين لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة تلبى احتياجات المواطنين والحد من إرتفاع الأسعار لضمان إستقرار الأسواق.