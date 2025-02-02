موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويسعى "الشياطين الحمر" لمواصلة سلسلة انتصاراتهم تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم، في لقاء يحتضنه ملعب "أولد ترافورد".

موعد المباراة والقنوات الناقلة

التاريخ: الأحد، 4 فبراير 2024

التوقيت: 4:00 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية

الملعب: أولد ترافورد

القناة الناقلة: beIN Sports 1

مانشستر يونايتد يبحث عن تعزيز انتصاراته

يدخل مانشستر يونايتد اللقاء بروح معنوية عالية، بعد فوزه على فولهام خارج ملعبه في الجولة الماضية، إلى جانب تأهله المباشر لدور الـ16 في الدوري الأوروبي عقب تفوقه على ستيوا بوخارست الروماني بهدفين دون رد.

وحقق المدرب روبن أموريم إنجازًا لافتًا، حيث أصبح ثاني مدرب في تاريخ مانشستر يونايتد يفوز بأول 4 مباريات أوروبية كبرى له، بعد السير أليكس فيرجسون في موسم 1990-1991، الذي توج فيه الفريق بلقب كأس أبطال الكؤوس الأوروبية.