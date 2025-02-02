تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة كريستال بالاس في البريميرليج

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستعد مانشستر يونايتد لخوض مباراة مرتقبة أمام كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى "الشياطين الحمر" لمواصلة انتصاراتهم تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم، في مواجهة لا تخلو من التحديات.

يدخل مانشستر يونايتد اللقاء بهدف تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط تعزز من موقفه في جدول ترتيب الدوري، فيما يأمل كريستال بالاس في الخروج بنتيجة إيجابية من معقل "أولد ترافورد".

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القنوات الناقلة للمباراة

تنقل شبكة beIN Sports المواجهة المرتقبة، حيث تُبث المباراة عبر قناة beIN Sports 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في المنطقة العربية.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

من المنتظر أن يعتمد المدرب روبن أموريم على التشكيلة التالية لمواجهة كريستال بالاس:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز – هاري ماجواير – ماتيس دي ليخت

خط الوسط: نصير مزراوي – كوبي ماينو – مانويل أوجارتي – ديوغو دالوت

خط الهجوم: برونو فيرنانديز – أماد ديالو – راسموس هويلاند

 

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