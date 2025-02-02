متى تقام مباراة روما ضد نابولي في الدوري الايطالي والقنوات التي تنقلها ؟

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما بنظيره نابولي، مساء اليوم الأحد الموافق 2 من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الايطالي

موعد مباراة روما ضد نابولي في الدوري الايطالي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب الأولمبيكو، مباراة روما ضد نابولي مساء اليوم الاحد في تمام الساعة 21:45 مساء بتوقيت مصر، والساعة 22:45 بتوقيت السعودية

ويتواجد نابولي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، بينما يحتل روما المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

وسيتم بث مباراة روما ضد نابولي على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وبالاخص على قناة ad sports 1.