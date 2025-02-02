حالة الطقس اليوم: استقرار في الأحوال الجوية وزيادة سطوع أشعة الشمس مع انخفاض درجات الحرارة الأربعاء المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون الطقس اليوم مستقرًا بشكل كبير، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية.

يأتي هذا نتيجة امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يسهم في استقرار الأحوال الجوية.

زيادة فترات سطوع أشعة الشمس

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هذا المرتفع الجوي يساعد على عدم وجود سحب مؤثرة، مما يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

على الرغم من ذلك، ستكون درجات الحرارة العظمى في القاهرة نحو 21 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدل الطبيعي الذي يشهده فصل الشتاء في معظم المحافظات الشمالية.

انخفاض درجات الحرارة الأربعاء المقبل

وتابعت غانم قائلةً: "من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترة الليل المتأخرة أو في الصباح الباكر"، حيث قد تنخفض درجات الحرارة الصغرى في القاهرة إلى 12 درجة مئوية.

كما أكدت على وجود شبورة مائية كثيفة في بعض الأماكن، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية.

حركات الرياح القوية

وأشارت الدكتورة منار غانم إلى أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بدءًا من الأربعاء المقبل، مع حركات رياح قوية قد تتجاوز سرعتها 40 كيلومترًا في الساعة، مؤكدة على ضرورة أن يكون المواطنين حذرين من أشعة الشمس المباشرة وألا ينخدعوا بها.