ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس اليوم ؟

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويسعى "الشياطين الحمر" لتحقيق انتصار جديد يدعم موقفهم في جدول الترتيب، بينما يأمل كريستال بالاس في الخروج بنتيجة إيجابية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

التاريخ: الأحد، 4 فبراير 2024

التوقيت: 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية

الملعب: أولد ترافورد

القناة الناقلة: beIN Sports 1

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد: يحتل المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة، بعد تحقيقه 8 انتصارات، و5 تعادلات، و10 هزائم خلال الموسم.

كريستال بالاس: يأتي في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة، حيث فاز في 6 مباريات، وتعادل 9 مرات، وخسر 8 مواجهات.

يدخل مانشستر يونايتد اللقاء بحثًا عن تعزيز رصيده والاقتراب من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، بينما يأمل كريستال بالاس في تحسين وضعه والابتعاد عن مناطق الخطر في جدول الترتيب.