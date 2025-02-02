تشكيل برشلونة المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني

حدد الألماني هانسي فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ديبورتيفو ألافيس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس

يلتقي الفريق الكتالوني مع ضيفه ألافيس، اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025 على ملعب "لويس كومبانيس"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل برشلونة المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس

في حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، جارسيا، مارتن.

خط الوسط: جافي، دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندفسكي، رافينيا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.

وتنقل مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

