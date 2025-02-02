مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإسبانية عن مواعيد مباريات الدوري الإسباني وذلك لمشاهدة نجومهم المفضلين سواء في بطولتي الليجا أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

نجح ريال مدريد في خطف صدارة جدول الليجا في الموسم الحالي برصيد 49 نقطة بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 45 نقطة وتراجع برشلونة إلى المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

تمكن ريال مدريد من التتويج بلقب الليجا في الموسم الماضي برصيد 95 نقطة بينما جاء برشلونة في المركز الثاني برصيد 81 نقطة واحتل جيرونا المركز الثالث برصيد 76 نقطة وتراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز الرابع برصيد نقطة.

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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة كريستال بالاس في البريميرليج

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

يتم نقل مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الليجا في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

ويستعرض الفجر الرياضي باقي مباريات الجولة الثانية والعشرين من الليجا الإسبانية...

- برشلونة وديبورتيفو ألافيس الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

- فالنسيا وسيلتا فيجو الساعة 5 وربع مساء بتوقيت مصر

- أوساسونا وريال سوسيداد الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

- ريال بيتيس وأتلتيك بلباو الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

 

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