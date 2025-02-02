الحكم على عاطل بتهمة قتل زوجته العرفية بالعمرانية.. بعد قليل

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تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، الحكم على عاطل بتهمة قتل زوجته العرفية بالعمرانية.

أحالت النيابة العامة المتهم "ع.م" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 7508 لسنة 2024 جنايات العمرانية.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها "رشا م" عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيّت النية وعقد العزم على قتلها إثر خلاف نشب بينهما، مستغلًا انفراده بها في مسكنهما، متعديًا عليها بالضرب.

ووجهت النيابة العامة المتهم تهمة احتجاز المجني عليها دون وجه حق في غرفة داخل شقة، وفتح صمام أسطوانة غاز وأغلق الأبواب عليها. أصابها الرعب، ولم تجد مخرجًا سوى نافذة المسكن، فقفزت منها وسقطت على الأرض، مما تسبب في إصابتها، وفقًا لما ورد في تقرير الصفة التشريحية، وأدى ذلك إلى وفاتها.

قال المتهم في تحقيقات النيابة، أنه تزوج المجني عليها عرفيًا وسكنا في شقة بالعمرانية. وفي يوم الجريمة، خرجت المجني عليها دون علمه، مما أشعل بينهما خلافًا. فاحتجزها داخل غرفتها بعد أن اعتدى عليها بالضرب، ثم فتح صمام أسطوانة غاز داخل الغرفة. بينما كان المتهم أسفل العقار لشراء بعض المستلزمات، تفاجأ بسقوط زوجته من النافذة.

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