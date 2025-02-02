مصادر تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

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التعليم
التعليم

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول خلال الساعات المقبلة، بعد اعتمادها رسميًا من قبل محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر.

ووفقًا لمصادر مطلعة بمديرية التعليم، يجري حاليًا الانتهاء من عمليات تجميع ورصد الدرجات في مختلف الإدارات التعليمية، تمهيدًا لاعتماد النتيجة وإتاحتها للطلاب.

وقالت المصادر، إنه من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي مساء اليوم أو صباح الغد، عقب الانتهاء من مراجعة النتائج لضمان دقتها.

وسيتم نشر النتيجة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالإضافة إلى توفيرها في المدارس عقب اعتمادها مباشرة.

 ويترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور النتيجة بترقب كبير، إذ تُعد مرحلة الشهادة الإعدادية محطة مفصلية في تحديد مستقبل الطلاب التعليمي، سواء بالالتحاق بالثانوية العامة أو الفنية.

وأكدت المصادر أن عمليات التصحيح تمت وفق إجراءات دقيقة لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب، مع إتاحة خدمة التظلمات للراغبين في مراجعة نتائجهم وفق الضوابط المحددة.

كما أشارت المصادر إلى احتمالية تعرض الموقع الإلكتروني لضغط كبير عند إعلان النتيجة، لذا يُفضل المحاولة في أوقات متفرقة لتجنب أي أعطال تقنية. 

وستوفر المديرية أرقام هواتف مخصصة للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور بشأن النتائج أو المشكلات الفنية المحتملة.

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