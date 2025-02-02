نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة السويس 2025: نسبة نجاح 85.3% ورابط الاستعلام برقم الجلوس

اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024 في محافظة السويس، بنسبة نجاح بلغت 85.3%.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، والأستاذ سيد حمدان، وكيل مديرية التربية والتعليم، والأستاذة سلمى الشاعر، مستشار المحافظ لشئون التعليم، وشعبان يوسف، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية، بهدف إعداد جيل من الشباب المثقف والمتميز لخدمة المجتمع.

كما أعرب عن شكره وتقديره للعاملين في مديرية التربية والتعليم والمعلمين على دعمهم المستمر لرفع مستوى التعليم في مدارس محافظة السويس.

تفاصيل الامتحانات والشهادات

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي في السويس امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من يوم السبت 18 يناير 2025 وحتى الخميس 23 يناير 2025، حيث اختتمت الامتحانات بمادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات: 15607 طالبًا وطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس

من المقرر أن يتم تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة السويس عبر الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية للمحافظة.

سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس فور رفع النتيجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

توزيع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي جاء على النحو التالي:

اللغة العربية: مجموع 40 درجة.

التعبير: 7 درجات.

القراءة: 9 درجات.

النصوص: 10 درجات.

النحو: 10 درجات.

الخط: درجتان.

الإملاء: درجتان.

اللغة الإنجليزية: مجموع 30 درجة.

المحادثة: 5 درجات.

القطعة: 6 درجات.

الكتابة: 7 درجات.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

الرياضيات: 30 درجة.

العلوم: 20 درجة.

المجموع الكلي: 140 درجة.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تضمن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025 في محافظة السويس امتحانات لجميع المواد من السبت 18 يناير حتى الخميس 23 يناير.

خطة عمل المستقبل

يؤكد محافظ السويس على أهمية استمرار الدعم للقطاع التعليمي في المحافظة لضمان رفع مستويات الطلاب في جميع المراحل الدراسية.