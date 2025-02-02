مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون في حادث انقلاب سيارة أجرة من نوع "صندوق" على الطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم.

كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، الذي وقع في المنطقة الواقعة بين قريتي الخالدية والجيلاني. وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص في الحال، بينما أصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

جرى نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.