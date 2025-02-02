مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون في حادث انقلاب سيارة أجرة من نوع "صندوق" على الطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم.

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مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار في الفيوم

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مصرع طفلة خنقًا أثناء لهوها على أرجوحة بمنزلها فى الفيوم

كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، الذي وقع في المنطقة الواقعة بين قريتي الخالدية والجيلاني. وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص في الحال، بينما أصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

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إصابة 14 مواطنًا في انقلاب ميني باص بطريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي

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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الفيوم

جرى نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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