عاجل:- الرئيس السيسي يؤكد استمرار الجهود لدعم وحدة الصومال واستقراره وسلامة أراضيه

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والناطق الرسمي باسم الحكومة في جمهورية جيبوتي، وذلك في لقاء حضره الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بالإضافة إلى السفير أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي لدى مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الوزير الجيبوتي نقل تحيات وتقدير الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، معبرًا عن حرصه على تعزيز العلاقات بين بلاده ومصر.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي وحرص مصر على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.

كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة ذات الاهتمام المشترك، بما يتماشى مع تطلعات الشعبين الشقيقين، مع التأكيد على ضرورة استكشاف آفاق أوسع للتعاون لتحقيق المصالح المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلًا عن تطورات الأوضاع في الصومال.

وقد أكد الرئيس السيسي على استمرار الجهود المصرية لدعم وحدة الصومال واستقراره وسلامة أراضيه.

وفي إطار تعزيز التعاون في المنطقة البحرية، تم التباحث بشأن الأوضاع في البحر الأحمر، وتم الاتفاق على أهمية العمل المشترك لضمان استعادة الأمن في مضيق باب المندب وضمان حركة الملاحة الطبيعية في البحر الأحمر.